ORFGEN – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Orfgen
Am Mittwoch, 19. November 2025, findet im Schützenhaus Orfgen eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.
Tagesordnung
Nichtöffentliche Sitzung (Beginn: 19:00 Uhr)
- Grundstücksangelegenheiten
- Informationen des Ortsbürgermeisters
- Verschiedenes
Öffentliche Sitzung (Beginn: 19:30 Uhr)
- Informationen des Ortsbürgermeisters
- Verschiedenes
- Einwohnerfragestunde – (Fragen sollen dem Ortsbürgermeister nach Möglichkeit bis drei Arbeitstage vor der Sitzung schriftlich zugeleitet werden)
Oliver Dudziak, Ortsbürgermeister