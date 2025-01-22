ORFGEN – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Orfgen

Am Mittwoch, 19. November 2025, findet im Schützenhaus Orfgen eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung

Nichtöffentliche Sitzung (Beginn: 19:00 Uhr)

Grundstücksangelegenheiten Informationen des Ortsbürgermeisters Verschiedenes

Öffentliche Sitzung (Beginn: 19:30 Uhr)

Informationen des Ortsbürgermeisters Verschiedenes Einwohnerfragestunde – (Fragen sollen dem Ortsbürgermeister nach Möglichkeit bis drei Arbeitstage vor der Sitzung schriftlich zugeleitet werden)

Oliver Dudziak, Ortsbürgermeister