ORFGEN – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Orfgen

Am Mittwoch, 19. November 2025, findet im Schützenhaus Orfgen eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung

Nichtöffentliche Sitzung (Beginn: 19:00 Uhr)

  1. Grundstücksangelegenheiten
  2. Informationen des Ortsbürgermeisters
  3. Verschiedenes

Öffentliche Sitzung (Beginn: 19:30 Uhr)

  1. Informationen des Ortsbürgermeisters
  2. Verschiedenes
  3. Einwohnerfragestunde – (Fragen sollen dem Ortsbürgermeister nach Möglichkeit bis drei Arbeitstage vor der Sitzung schriftlich zugeleitet werden)

Oliver Dudziak, Ortsbürgermeister

