ORFGEN – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Orfgen
ORFGEN – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Orfgen
Am Montag, 13. April 2026, findet im Schützenhaus Orfgen eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.
Tagesordnung
Nichtöffentliche Sitzung (Beginn: 19:00 Uhr)
- Grundstücksangelegenheiten
- Grundstücksangelegenheiten
- Verschiedenes
Öffentliche Sitzung (Beginn: 19:30 Uhr)
- Erteilung des Einvernehmens gem. § 34 BauGB zum Bauantrag zur Errichtung eines Wohngebäudes
- Erteilung des Einvernehmens gem. § 35 Abs. 1 BauGB zum Bauantrag Neubau einer Maschinenhalle mit Werkstatt im Außenbereich
- Verschiedenes
- Einwohnerfragestunde
(Fragen sollen dem Ortsbürgermeister nach Möglichkeit bis drei Arbeitstage vor der Sitzung schriftlich zugeleitet werden)
Oliver Dudziak, Ortsbürgermeister