Bürgerkurier

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ORFGEN – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Orfgen

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ORFGEN – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Orfgen

Am Montag, 13. April 2026, findet im Schützenhaus Orfgen eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung

Nichtöffentliche Sitzung (Beginn: 19:00 Uhr)

  1. Grundstücksangelegenheiten
  2. Grundstücksangelegenheiten
  3. Verschiedenes

Öffentliche Sitzung (Beginn: 19:30 Uhr)

  1. Erteilung des Einvernehmens gem. § 34 BauGB zum Bauantrag zur Errichtung eines Wohngebäudes
  2. Erteilung des Einvernehmens gem. § 35 Abs. 1 BauGB zum Bauantrag Neubau einer Maschinenhalle mit Werkstatt im Außenbereich
  3. Verschiedenes
  4. Einwohnerfragestunde

(Fragen sollen dem Ortsbürgermeister nach Möglichkeit bis drei Arbeitstage vor der Sitzung schriftlich zugeleitet werden)

Oliver Dudziak, Ortsbürgermeister

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