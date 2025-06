ORFGEN – Ehrungen im Rahmen des Schützenfestes des Kleinkaliber Schützenverein Orfgen

Im Rahmen des Schützenfestsamstags fand nach der feierlichen Krönung des neuen Schützenkönigs Michèl Eric Endres, seiner Königin Beatrice eine besondere Ehrungszeremonie statt. Schützenmeister Werner Berger und Vorstandsmitglied Dominique Deneu ehrten langjährige Mitglieder für ihre Treue und Verbundenheit zum Verein. Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurde Jan Michael Schmuck ausgezeichnet. Gilda Hähr erhielt eine Ehrung für 40 Jahre Mitgliedschaft. Reiner Kochhäuser und Horst Walter Schuh wurden für ihre 50-jährige Zugehörigkeit geehrt. Alle Geehrten erhielten Urkunden sowie Ehrennadeln vom KKSV Orfgen und dem RSB.

Die Auszeichnung mit der Verdienstnadel in Gold ist eine besondere Ehrung, die Maren Heinz, Andreas Strickhausen und Dominique Deneu zuteilwurde. Ihre herausragenden Leistungen und ihr Engagement sind somit anerkannt. Jonas Deneu erhielt die Verdienstnadel in Silber, während Jenny Kratz und Fabian Müller die Verdienstnadel in Bronze erhielten. Alle Geehrten wurden zusätzlich mit Urkunden vom RSB ausgezeichnet

Manfred Winkler wurde für seine beeindruckenden 60 Jahre im Schützenwesen geehrt, eine besondere Ehrung, die während des festlichen Schützenfestes stattfand. Im Rahmen der Zeremonie erhielt er die prestigeträchtige RSB Präsidenten Medaille sowie die große Verdienstnadel in Gold, überreicht durch Dirk Friese, den Vizepräsidenten Gebiet Süd des Rheinischen Schützenbundes. Zusätzlich erhielt Winkler Urkunden und Nadeln vom KKSV Orfgen, Rheinischen Schützenbund (RSB) und dem Deutschen Schützenbund (DSB). Diese Ehrungen sind Ausdruck seiner langjährigen und engagierten Mitarbeit im Schießsport. Als aktives Mitglied des KKSV Orfgen hat Manfred Winkler über die Jahre hinweg in unterschiedlichen Funktionen wertvolle Beiträge geleistet und sich tatkräftig für die Belange des Schützenwesens eingesetzt.

Im Rahmen der Zeremonie überreichte Dirk Friese zudem an Wolfgang Hähn die große Verdienstnadel in Silber, an Karl Heinz Telke sowie Wilhelm Bruch die große Verdienstnadel in Bronze. Diese Auszeichnungen unterstreichen das Engagement und die Verdienste der Mitglieder im Schützenwesen. Ex Königin Julia I. Hassel verlieh ihren Verdienstorden an Andreas Strickhausen. (hws) Fotos: KKSV Orfgen – 1. Diwa