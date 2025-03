OPPENHEIM – Vermisstenfahndung nach Senior in Oppenheim

Seit der vergangenen Nacht wird der 85-jährige Georg E. aus einem Altenzentrum in Oppenheim, am Jakob-Steffan-Platz, vermisst. Der 85-Jährige leidet unter Demenz und ist vermutlich lediglich mit Unterwäsche und einem Shirt bekleidet. Da der Vermisste nicht gut zu Fuß ist, könnte er sich weiterhin im nahen Umfeld bzw. der Oppenheimer Innenstadt aufhalten. Ein Bild der Vermissten ist auf der Fahndungsseite der Polizei RLP zu finden: https://www.polizei.rlp.de/fahndung. Sollten sie die Person sehen, sprechen sie sie an, bleiben sie bei ihr und wählen sie den Notruf 110. Quelle: Polizei