OGGERSHEIM – Mauersegler in Ludwigshafen-Oggersheim in Not

Donnerstag, den 25.06.2026, gegen 11:45 Uhr, erschienen zwei Schülerinnen auf der Polizeiwache Oggersheim. Sie hielten einen vermeintlich verletzten Vogel in den Händen, den sie unter einem PKW fanden. Das Jungtier wurde als Mauersegler identifiziert. Diese können am Boden meist nicht selbst starten. Deshalb sind auch gesunde Mauersegler am Boden in Not. Die hinzugezogene Tierrettung der Berufsfeuerwehr Ludwigshafen nahm sich anschließend dem unverletzten Tier an. Quelle: Polizei