ODENWALD – Kulturelle Perlen im Odenwald entdecken – Letzte vhs-Kurzreise mit Reiseleiterin Charlotte Fichtl-Hilgers

Der Odenwald ist eine faszinierende Region mit facettenreicher Naturlandschaft und einer Vielzahl an kulturellen Schätzen. Sanfte, bewaldete Berghänge, durchzogen von lieblichen Tälern mit zahlreichen Flüssen und Bächen, bilden die Szenerie für malerische Städte mit verwinkelten Straßen und historischen Bauwerken – und das alles auf engstem Raum. Aus diesem Grund eignet sich der Odenwald auch hervorragend dafür, ihn im Rahmen einer von Charlotte Fichtl-Hilgers geleiteten vhs-Kurzreise eingehend zu erkunden: Vom 30. September bis zum 2. Oktober geht es für die langjährige Reiseleiterin zum letzten Mal mit einer Gruppe der vhs Neuwied von der Deichstadt aus auf große Entdeckungstour.

Vor beinahe 1200 Jahren mitten in der Einsamkeit des Odenwalds errichtet, ist die Einhardsbasilika Steinbach heute eines der besterhaltenen Beispiele karolingischer Architektur in Deutschland. Einen Besuch lohnt die Kirche, die im Laufe ihrer langen und wechselvollen Geschichte auch als Nonnenkloster und Spital genutzt und von 2006 bis 2010 aufwendig restauriert wurde, allemal. Auch die Abteikirche Amorbach, die sich noch heute im Originalzustand von 1742 befindet und zu den schönsten Kirchen des deutschen Rokokos gezählt wird, und das 1151 gegründete Kloster Bronnbach mit seiner üppig ausgestatteten spätromanisch-frühgotischen Basilika stehen auf dem Reiseprogramm der vhs-Gruppe. Neben diesen eindrucksvollen Sakralbauten locken die malerischen Städte Michelstadt – eine der ältesten Siedlungen des Odenwalds mit fast 1300-jähriger Geschichte –, Wertheim und die „Perle des Mains“ Miltenberg mit engen Kopfsteinpflasterstraßen und faszinierenden Fachwerkfassaden. Bei informativen Altstadtführungen können Reiseteilnehmerinnen und -teilnehmer die historischen Ortskerne erkunden und dabei tief in die Geschichte der Region einzutauchen.

Die örtliche Reiseleitung übernimmt mit Antje Vollmer eine waschechte Odenwald-Expertin. Die studierte Historikerin weiß als Gräflich-Erbach-Erbachische Archivarin und Gästeführerin mit jahrzehntelanger Erfahrung mit umfassenden Kenntnissen zu überzeugen. Alle Interessierten sollten sich für nähere Informationen möglichst zeitnah an die Volkshochschule Neuwied wenden, denn für die Kurszeise sind nur noch wenige freie Plätze verfügbar. Anmeldungen sind noch bis Ende Juni möglich und können telefonisch unter 02631/802 5510, per E-Mail an anmeldung@vhs-neuwied.de, online unter www.vhs-neuwied.de oder während der Öffnungszeiten vor Ort in der vhs Neuwied, Heddesdorfer Straße 33, vorgenommen werden.

Foto: Hoch über Altstadt, Tauber und Main thront die Burg Wertheim – Wahrzeichen der nördlichsten Stadt Baden-Württembergs. Foto: Karin Frank