OCKENFELS – „Kaffee & Klartext“ mit Marie-Christin Ockenfels in Ockenfels

Am Freitag, 27. Februar 2026, lädt die SPD-Landtagskandidatin Marie-Christin Ockenfels von 14:00 bis 17:00 Uhr zu „Kaffee & Klartext“ ins Gemeindehaus Ockenfels ein.

Unter dem Motto „Kaffee & Klartext möchte Marie-Christin Ockenfels mit Bürgerinnen und Bürgern ins direkte Gespräch kommen. In lockerer Runde bei Kaffee und warmen Waffeln stehen Austausch und Begegnung im Mittelpunkt.

„Politik beginnt für mich nicht in Mainz, sondern hier vor Ort – in unseren Dörfern, in unseren Vereinen, bei den Menschen zuhause. Ich möchte wissen, was die Menschen konkret bewegt, wo es hakt und wo wir gemeinsam anpacken können“, so Ockenfels.

Die 28-jährige Landtagskandidatin für den Wahlkreis Linz am Rhein/Rengsdorf steht für eine Politik, die verständlich ist, nahbar bleibt und konkrete Verbesserungen im Alltag anstrebt. Soziale Gerechtigkeit, eine verlässliche Gesundheitsversorgung und starke Kommunen sind zentrale Themen ihrer politischen Arbeit.

Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, vorbeizukommen und gerne Familie, Freundinnen und Freunde mitzubringen. „Ihre Ideen, Fragen und Anliegen stehen im Mittelpunkt. Ich freue mich auf ehrliche Gespräche und einen offenen Austausch“, betont Ockenfels.

Termin: Freitag, 27.02.2026 – Uhrzeit: 14:00 bis 17:00 Uhr – Ort: Gemeindehaus Ockenfels – Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Der Eintritt ist frei.