OBERWESTERWALD – Der Wolf ist wieder da, zurück, um zu bleiben – NI veranstaltet vierten Wolf-Sonntag – Aufgrund der großen Nachfrage bietet die Naturschutzinitiative e.V. (NI) einen vierten Wolf-Sonntag am Sonntag, 23. November 2025 von 11.00 bis 13.30 Uhr im Oberwesterwald an.

Die Wolf-Sonntage der Naturschutzinitiative e.V. (NI) informieren auf der Grundlage von wissenschaftlichen Erkenntnissen sachlich über die europaweit streng geschützte Art und zeigen Möglichkeiten zu einem friedlichen Zusammenleben auf. Hierzu gehört nach wissenschaftlichen Erkenntnissen ein wirksamer Herdenschutz, der im Westerwald nach wie vor sehr vernachlässigt wird. Wir können auch in Deutschland lernen mit dem Wolf zu leben, so wie es in vielen anderen Ländern gelungen ist. Hierzu braucht es eine gewisse Bereitschaft, das Wesen „Wolf“ zu verstehen. Die Referenten der Wolf Sonntage sind Naturwissenschaftler der NI und Stefan Hetger, Großkarnivorenbeauftragter des Landes Rheinland-Pfalz.

Der genaue Treffpunkt für die Exkursion wird den Teilnehmern kurz vor dem Termin bekanntgegeben. Eine Anmeldung über das Anmeldeformular der NI ist erforderlich, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist.

Die Teilnahme ist kostenfrei, über eine Spende freut sich die Naturschutzinitiative e.V. (NI). Der Wolf ist wieder da – Zurück, um zu bleiben | Naturschutzinitiative e.V. Foto: Markus Dübbert/NI, Wolf aus dem Hachenburger Rudel