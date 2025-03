OBERLAHR – Vereinekonferenz 2025 in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld

OBERLAHR – Erfolgreiche Vereinekonferenz 2025 in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld: Austausch und wertvolle Impulse

Am Samstag, 22. März 2025, fand die dritte Vereinekonferenz der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld im „Westerwald Treff“ in Oberlahr statt. Die Veranstaltung bot den zahlreichen teilnehmenden Vereinen eine hervorragende Plattform für Austausch, praxisnahe Anregungen und gemeinsames Lernen.

Zu Beginn der Konferenz begrüßte die Beigeordnete Petra Eul-Orthen, zuständig für den Bereich Ehrenamt und den Seniorenbeirat, die Teilnehmenden und betonte die immense Bedeutung des ehrenamtlichen Engagements für den gesellschaftlichen Zusammenhalt: „„Unsere Verbandsgemeinde kann stolz auf über 300 aktive Vereine blicken. Ob im Sport, in der Kultur, im sozialen Bereich oder in der Brauchtumspflege- die Vereine sind das Rückgrat unseres sozialen, kulturellen und sportlichen Lebens. Sie schaffen Begegnungen, fördern Gemeinschaft und vermitteln Werte, die für unsere Gesellschaft von unschätzbarem Wert sind.“.

Im Mittelpunkt der diesjährigen Konferenz stand das Thema Nachwuchsförderung und Mitgliedergewinnung. Ursula Erb, erfahrene Gutachterin und Trainerin der bagfa e.V. Berlin sowie freie Mitarbeiterin der lagfa Bayern e.V., hielt einen inspirierenden Fachvortrag. Sie widmete sich den zentralen Fragen: Hat sich das Ehrenamt verändert? Wie kann ich darauf eingehen? Wie kann ich Menschen unterschiedlicher Generationen – von Jung bis Alt – für freiwilliges Engagement gewinnen und langfristig im Verein halten?

Mit praxisnahen Beispielen und lebendigen Gruppenarbeiten gab Ursula Erb wertvolle Impulse, wie Vereine ihre Nachwuchsarbeit zukunftsfähig gestalten können. Die Teilnehmenden nutzten die Gelegenheit für regen Austausch und entwickelten gemeinsam neue Ideen für die Vereinsarbeit.

Besonderer Dank gilt den Vereinskümmerern Dagmar Hassel, Karlheinz Bachmann und Rainer Düngen, die die Verwaltung bei den Vorbereitungen tatkräftig unterstützt haben. Ebenso gebührt der Staatskanzlei Rheinland-Pfalz Dank für die finanzielle Unterstützung dieser wichtigen Veranstaltung, die als Kooperationsvorhaben realisiert wurde.

Die Vereinekonferenz 2025 hat sich erneut als wertvolles Format bewährt und wird auch in Zukunft ein wichtiger Bestandteil der Unterstützung für die ehrenamtliche Arbeit in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld bleiben. Für Fragen zum Bereich Ehrenamt in der Verbandsgemeinde steht die Mitarbeiterin Rebecca Seuser gerne zur Verfügung. Sie ist telefonisch unter 02681-85-250 oder per E-Mail unter rebecca.seuser@vg-ak-ff.de erreichbar.