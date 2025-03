OBERLAHR – Straßensperrungen während des Oberlahrer Veilchendienstags-Zuges am 4. März 2025

Die Straßenverkehrsbehörde der Verbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen-Flammersfeld weist auf die verkehrsbehördlichen Regelungen anlässlich des Karnevalsumzuges am Dienstag, 4. März 2025 in Oberlahr hin. Während des Umzuges kommt es in der Ortslage Oberlahr zu Verkehrsbehinderungen durch Straßensperrungen.

Von den Sperrungen sind folgende Streckenabschnitte betroffen:

ab ca. 13:00 Uhr: Silberwiesenstraße

ab ca. 13:45 Uhr: Bahnhofstraße (Landesstraße 269); Hauptstraße; Kirchstraße; Südstraße; Toni-Reifenhäuser-Straße

Umleitungsempfehlung: Bitte nutzen Sie zur Umfahrung der Bahnhofstraße (Landesstraße 269) in Neustadt (Wied) die Hauptstraße (Landesstraße 270) in Richtung Willroth. Aus Richtung Flammersfeld kommend, weichen Sie bitte auf die Bundesstraße 256 in Richtung Willroth und die Landesstraße 270 in Richtung Neustadt (Wied) aus. Es wird darauf hingewiesen, dass das Überfahren von Absperrungen und das Befahren der Veranstaltungsstrecke zur Anzeige gebracht werden. Wir bitten die Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die gegebenenfalls entstehenden Behinderungen.