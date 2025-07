OBERLAHR – Oberlahr feiert 100 Jahre Feuerwehr

Bei strahlendem Sommerwetter war drinnen und draußen vor dem Feuerwehrhaus dekoriert und für die Gäste vorbereitet. Während die Kameraden aus den Nachbarwehren an Stehtischen und unter Sonnenschirmen gutgehen ließen, saßen die Senioren, Söhne und Töchter der Gründungsmitglieder im Feuerwehrhaus und lauschten den Klängen des Westerwaldorchester, das auf einem Bühnentruck der Sparkasse für Stimmung sorgte.

Der heutige Löschzug der Freiwilligen Feuerwehr der VG Altenkirchen-Flammersfeld wurde 1925 mit 25 Feuerwehrmännern gegründet. Erster Wehrführer war Hubert Klein, damals lautete die Dienstbezeichnung noch Hauptmann. In der Zeit, kurz nach dem 1. Weltkrieg, war nicht die Gemeinde, sondern die Provinzial Feuerversicherungsanstalt für die Aufstellung von Wehren verantwortlich.

Eine einsatzfähige Feuerwehr gab es zu dieser Zeit lediglich in Flammersfeld. Recht schnell merkte man, dass aufgrund der großen Brandgefahren in der Lahrer Herrlichkeit (viel Landwirtschaft und Gehöfte, alte Bahntrasse Linz-Altenkirchen, Grube Silberwiese in Oberlahr mit 350 Bergleuten Belegschaft), Handlungsbedarf für eine weitere Feuerwehr bestand. Weitere Informationen enthält die Chronik, die während des Festes für fünf Euro erworben werden konnte. 100 Jahre Feuerwehr – ein großes Familienfest wo Großeltern und Enkel gemeinsam beim Kuchenessen zusammen feierten und sich über die vielen Attraktionen freuen konnten. (mabe) Fotos: Marlies Becker