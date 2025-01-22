OBERLAHR – KG Oberlahr präsentiert fünf Stunden Dämmerschoppeen mit brillanten Tanzgruppen

Mit den eigenen Jugendtanzgruppen, Höppebötzjer und der Jugend eröffnete die KG Oberlahr durch ihrem Sitzungspräsidenten Dietmar Motz den Dämmerschoppen. Zu den befreundeten Karnevalsgesellschaften gehörten: die KG Bad Hönningen, KG Burggraf, KG Horhausen, KG Fidele Jongen Pracht, KG Asbach, KG Leubsdorf, KG Limbach-Löhe, KG Etscheid, KG Kürassiere Vettelschoss, Rote Husaren Fernthal, KG Kasbach-Ohlenberg, Niederbreitbach und die Heidjenländer Strauscheid. Fotos: Ariwa