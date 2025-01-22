OBERLAHR – Karnevalsdienstagzug der KG Oberlahr in einer Regenpause

Da standen sie, die Teilnehmer zum Veilchendienstagzug in Oberlahr auf dem Aufstellungsbereich und schirmten sich so gut es ging gegen den prasselnden Regen ab. Der Zeiger der Uhr tickte auf 14:00 Uhr und weiter. Im Ort waren nur wenige Zuggäste zu sehen. Findet der Umzug statt oder fällt er wegen strömenden Regen aus? Irgendjemand ließ seinen Kontakt zum Regengott spielen und hatte Erfolg. 14:07 Uhr, vier Minuten vor Zugstart, hörte es schlagartig auf zu regnen. Der karnevalistische Straßenkarneval in Oberlahr nahm seinen Lauf. Mit viel Stimmung, Kamelle, Sträußchen und Papiertaschentüchern zog der Karnevalstross die Zugstrecke, umjubelt vom närrischen Karnevalsvolk, runter und wieder hoch. Am Ende des Zuges wurde auch der Landrat gesichtet. Die Gäste waren zufrieden mit der Ausbeute an Wurfmaterial, das üppiger war als bei manch größerem Zugtreiben. Fotos: Renate Wachow