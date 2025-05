OBERIRSEN – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Oberirsen zur Sitzung des Ortsgemeinderates

Am Dienstag, 20. Mai 2025, ab 19:00 Uhr, findet im Bürgerhaus Oberirsen eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung: Öffentliche Sitzung: 1. Erlass einer Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Realsteuern (Hebesatzsatzung); 2. Ausbauprogramm Erneuerung und Erweiterung der Straßenbeleuchtung in den Straßen „Im Unterdorf“ und „Auf der Heide“ (Teilstück) im Ortsteil Marenbach; 3. Ausbauprogramm Straßenbeleuchtung Auftragsvergabe Straßenbeleuchtung OT Marenbach; 4. Auftragsvergabe Sanierung des Bushäuschen am Kinderspielplatz in Marenbach; 5. Dorfgemeinschaftshaus Oberirsen Auftragsvergabe Instandsetzung der Zapfanlage im Bürgerhaus und überplanmäßige Ausgabe nach § 100 GemO; 6. Verschiedenes; 7. Informationen der Ortsbürgermeisterin; 8. Einwohnerfragestunde

Nichtöffentliche Sitzung: 9. Grundstücksangelegenheiten; 10. Vertragsangelegenheiten; 11. Auftragsangelegenheiten; 12. Verschiedenes; 13. Informationen der Ortsbürgermeisterin. Tanja Lotz, Ortsbürgermeisterin