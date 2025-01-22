OBERHONNEFELD – Schwerer Verkehrsunfall zwischen mehreren Fahrzeugen auf der BAB 3 bei Oberhonnefeld-Gierend

Gegen 11:25 Uhr kam es auf der BAB 3 in Fahrtrichtung Köln auf Höhe der Anschlussstelle Neuwied zu einem schweren Verkehrsunfall in Folge stockenden Verkehrs. Ein nachfolgender PKW fuhr einem vorausfahrenden Sattelzug auf. Der Fahrer des PKW wurde schwerst verletzt und wurde mit dem Rettungshubschrauber abtransportiert. Die Richtungsfahrbahn Köln war zur Unfallaufnahme zweimalig gesperrt. Neben der Autobahnpolizei Montabaur waren umfangreiche Kräfte der örtlichen Feuerwehren, des Rettungsdienstes sowie die Autobahn GmbH des Bundes im Einsatz. Quelle: Polizei