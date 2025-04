OBERHONNEFELD-GIEREND – Westerwälder Holztage 2025 – Ein Erlebnis für die ganze Familie! – Am 28. und 29. Juni 2025 heißt es wieder: Holz kann Zukunft!

Die 6. Westerwälder Holztage stehen in den Startlöchern – und sie versprechen ein Event der Superlative zu werden! Auf der großzügigen neuen Erweiterungsfläche der Firma van Roje in Oberhonnefeld-Gierend präsentieren über 100 Aussteller die faszinierende Vielfalt der Holz- und Forstwirtschaft im Westerwald. Von modernen Holzbau-Unternehmen über kunsthandwerkliche Holzkunst bis hin zu innovativen Solartechnologien, Garten- und Landschaftsbau, Nutzfahrzeugen und Forstservices – hier wird Holz in all seinen Facetten erlebbar.

Die Eröffnung der Westerwälder Holztage erfolgt am Samstag, den 28.Juni um 10.30 Uhr durch die Staatsministerin Katrin Eder, Ministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität des Landes Rheinland-Pfalz gemeinsam mit den drei Landräten Achim Hallerbach (Kreis Neuwied), Dr. Peter Enders (Kreis Altenkirchen) und Achim Schwickert (Westerwaldkreis) mit der im Gastronomiezelt.

Ein Wochenende voller Highlights: Neben spannenden Einblicken in die Branche erwartet die Besucher und Besucher ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm für die ganze Familie. Auf dem Aktionsbereich „Wildsau“ zeigen beeindruckende Vorführungen – etwa mit einem Sägespaltautomaten, Holzrücken mit Pferden, Holzhacker und historischen Holzbearbeitungsmaschinen – wieviel Spaß Holz machen kann und wie vielfältig das Thema ist.

Spektakulär wird’s mit der Stihl Timbersports Show am Sonntag: Vom „Hot Saw“, über „Single Buck“ bis zum „Underhand Chop“ – hier fliegen so richtig die Späne, wenn Sportholzfäller mit Axt und Säge ihr Können zeigen und beweisen: Holz kann auch Sport!

Ein weiteres Highlight: Das große Gewinnspiel mit attraktiven Sachpreisen und einem unvergesslichen Hauptgewinn – einem exklusiven Rundflug mit dem Hubschrauber von Reiner Meutsch.

Spaß für Groß und Klein: Auch für Kinder ist bestens gesorgt: Mit tollen Mitmachaktionen, Kinderbelustigung und Vorführungen ist für kurzweilige Unterhaltung gesorgt. Musikliebhaber dürfen sich u.a. auf Vorführungen vom Jugendblasorchester Maischeid-Stebach und der Showtanzgruppe Euphorie freuen – ebenso wie auf die beeindruckenden Jagdhornbläser.

Zukunft gestalten: Ausbildung & Karriere: In Zusammenarbeit mit der Bundesagentur für Arbeit wird eine Ausbildungsrallye angeboten, bei der Jugendliche Berufe rund ums Holz entdecken und Kontakte zu Ausbildungsbetrieben knüpfen können – ideal für alle, die ihre berufliche Zukunft in der Region gestalten möchten.

Lecker! Westerwälder Genussmeile: Ein neues, regional ausgerichtetes Catering-Konzept wird beweisen, wie lecker der Westerwald sein kann. Auf der Westerwälder Genussmeile wird garantiert jeder nach seinem Geschmack etwas an den verschiedenen Ständen finden – vom Grillsandwich, über Burger und Pfannengerichten bis hin zu leckeren Kuchensorten. Und auf dem Naturgenuss Markt warten regionale Spezialitäten von heimischen Erzeugern – perfekt zum Probieren und Mitnehmen.

Bequem anreisen – stressfrei parken: Dank Park & Ride-Service und gut ausgeschilderten Parkmöglichkeiten rund um das Gelände ist eine entspannte Anreise garantiert.

Nicht verpassen!: Der Fachbesuchertag am Freitag, 27. Juni, richtet sich an Profis und Branchenkenner. Am Samstag und Sonntag (28. und 29. Juni) von 10.00 bis 18.00 Uhr sind dann alle Besucher herzlich willkommen, die Welt des Holzes hautnah zu erleben. Veranstaltet wird das Event von der Gemeinschaftsinitiative „Wir Westerwälder“, unterstützt vom Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität in Mainz. Nach dem Riesenerfolg 2022 mit rund 30.000 Besuchern verspricht auch die sechste Auflage ein Highlight im Veranstaltungskalender der Region zu werden. Alle Infos zur Veranstaltung gibt’s unter: 👉 www.westerwald-holztage.de