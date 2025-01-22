OBERERBACH – Prinzessin Sina I. empfängt Karnevalisten zum Prinzenfrühschoppen im Erbacher Bürgerhaus

Am ersten Wochenende im neuen Jahr startete der HCE – Hobby Carnevalisten Erbachtal – mit dem traditionellen Prinzenfrühschoppen. Prinzessin Sina I., Enkeltochter des Gründers des HCE, Hans Barmscheidt, nahm die Abordnungen der befreundeten Karnevalsvereine mit ihren Tollitäten und Präsidenten in Empfang. An ihrer Seite der HCE Sitzungspräsident Dominic Pritz. Zu den Gästen zählten: KG Pracht; Scheuerfeld mit Prinzessin Katharina und Jungfrau Wiebke; Altenkirchen mit Prinzessin Andrea; Hövels mit Prinz Pascal und Prinzessin Silke; Malberg mit Prinz Alex, Jungfrau Alex und Bauer Nicki; Wissen mit Dreigestirn Prinz Thomas II., Bauer Andrea und Jungfrau Lara; Herschbach mit Prinz Daniel; Herdorf mit Prinzessinen Johanna und Annika I.; Fensdorf mit Ptinz Flo I. und Prinzessin Hanne I.; Morsbach mit Prinzessin Liya I.; Niederfischbach mit Prinz und Prinzessin Sabine; Königreich Hilgenroth mit König Florian; die Nürnberger Luftflotte mit Natascha und Basti. Nach der karnevalistischen Begrüßung und dem Austausch der Sessionsorden begab man sich in die Schneelandschaft vor dem Bürgerhaus zum gemeinsamen Erinnerungsfoto und anschließend zum Schnitzelfassen. Fotos: Diana Wachow