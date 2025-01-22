Bürgerkurier

Nachrichten für den Kreis Rhein-Westerwald-Sieg

OBERERBACH – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Obererbach

von

OBERERBACH – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Obererbach

Am Mittwoch, 26. November 2025, findet im Hähners Hof eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung

Nichtöffentliche Sitzung (Beginn: 19:00 Uhr)

  1. Informationen des Ortsbürgermeisters

Öffentliche Sitzung (Beginn: 19:30 Uhr)

  1. Verpflichtung eines neuen Ratsmitglieds
  2. 3. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Ortsgemeinde Obererbach
  3. Festlegung des Bekanntmachungsorgans für öffentliche Bekanntmachungen
  4. Anschaffung von Spielgeräten
  5. Förderprogramm „Das Dorfbudget“
  6. Maßnahmenliste Hochwasser- und Sturzflutenvorsorgekonzept
  7. Weihnachtsmarkt und Adventsfensteraktion
  8. Informationen des Ortsbürgermeisters
  9. Verschiedenes
  10. Einwohnerfragestunde

Stefan Löhr, Ortsbürgermeister

Beitrag teilen