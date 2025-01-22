OBERERBACH – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Obererbach
Am Mittwoch, 26. November 2025, findet im Hähners Hof eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.
Tagesordnung
Nichtöffentliche Sitzung (Beginn: 19:00 Uhr)
- Informationen des Ortsbürgermeisters
Öffentliche Sitzung (Beginn: 19:30 Uhr)
- Verpflichtung eines neuen Ratsmitglieds
- 3. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Ortsgemeinde Obererbach
- Festlegung des Bekanntmachungsorgans für öffentliche Bekanntmachungen
- Anschaffung von Spielgeräten
- Förderprogramm „Das Dorfbudget“
- Maßnahmenliste Hochwasser- und Sturzflutenvorsorgekonzept
- Weihnachtsmarkt und Adventsfensteraktion
- Informationen des Ortsbürgermeisters
- Verschiedenes
- Einwohnerfragestunde
Stefan Löhr, Ortsbürgermeister