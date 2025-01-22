OBERERBACH – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Obererbach

Am Mittwoch, 26. November 2025, findet im Hähners Hof eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung

Nichtöffentliche Sitzung (Beginn: 19:00 Uhr)

Informationen des Ortsbürgermeisters

Öffentliche Sitzung (Beginn: 19:30 Uhr)

Verpflichtung eines neuen Ratsmitglieds 3. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Ortsgemeinde Obererbach Festlegung des Bekanntmachungsorgans für öffentliche Bekanntmachungen Anschaffung von Spielgeräten Förderprogramm „Das Dorfbudget“ Maßnahmenliste Hochwasser- und Sturzflutenvorsorgekonzept Weihnachtsmarkt und Adventsfensteraktion Informationen des Ortsbürgermeisters Verschiedenes Einwohnerfragestunde

Stefan Löhr, Ortsbürgermeister