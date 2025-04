OBERERBACH – Gartenmarkt im Klimagarten der LandFrauen in Obererbach

Bei strahlendem Sonnenschein konnten die LandFrauen des Kreises Altenkirchen viele Besucher zum Gartenmarkt in ihrem Klimagarten in Obererbach begrüßen. Heike Boomgaarden hatte ihren Bus der Vor-Tour-der-Hoffnung bis unters Dach mit bunten Blumen und Pflanzen gefüllt, die am frühen Nachmittag bereits alle ihren Abnehmer gefunden hatten und der guten Sache den stolzen Betrag von 1.050 Euro an Spenden einbrachten.

Neben Blumen und Pflanzen konnten Gartendeko, Insektenhotels, Weidenkörbe, Zeitschriften und Trödel erworben, getauscht und gehandelt werden. Sogar ein Drehorgelspieler hatte den Weg nach Obererbach gefunden. Ein buntes Fingerfoodbuffet der LandFrauen rundete das Angebot ab.

Zudem konnte der Klimagarten besichtigt werden und wer mochte, konnte selbst Hand anlegen und mithelfen, um den Vielfaltgarten einen Zaun zu setzen.