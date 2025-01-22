OBERERBACH – Diebstahl eines Lastenfahrrades in Obererbach, Ortsteil Hacksen

In der Zeit zwischen Mittwoch, 08.07.2026, 16.00 Uhr, und Donnerstag, 09.07.2026, 07.30 Uhr, kam es in Obererbach, im Ortsteil Hacksen, zu einem Diebstahl. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei entwendeten Unbekannte in der Hacksener Straße ein schwarzes Lastenfahrrad der Marke Christiania Bikes von einem Grundstück. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise. Quelle: Polizei