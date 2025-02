OBERBIEBER – SPD-Wahlabend in der „Reithalle Oberbieber“

Am Sonntag, den 23. Februar, haben die Bürgerinnen und Bürger bis 18:00 Uhr Zeit, ihre Stimmen für die Oberbürgermeister- und Bundestagswahl abzugeben. Wie wird das Votum der Wählerinnen und Wähler ausfallen? Welcher Kandidat erreicht wie viel Prozent und wie setzt sich der Bundestag neu zusammen? Haben wir wieder einen SPD-Oberbürgermeister oder geht es in die Stichwahl?

Um die Hochrechnungen an dem Abend gemeinsam zu verfolgen und bei dieser Gelegenheit auf die zurückliegenden Wochen und Monate der Wahlkampfzeit zu blicken, sind alle Interessierten zum Wahlabend der SPD Neuwied herzlich eingeladen.

Dieser findet am Wahltag, dem 23. Februar, ab 17:30 Uhr in der Lokalität „Reithalle Oberbieber“ statt. (Zum Aubachtal 77, 56566 Neuwied).

„Wir hoffen darauf, dass die Bürgerinnen und Bürger am Wahltag gegen Rechts zusammenstehen. Wir sind darüber hinaus zuversichtlich, dass das sozialdemokratische Engagement anerkannt wird und sind gespannt, mit welchem Ergebnis unser Oberbürgermeister-Kandidat Sven Lefkowitz überzeugen wird“, wie die Genossinnen und Genossen gemeinschaftlich wissen lassen.

Die Sozialdemokraten nutzen die Gelegenheit und weisen noch einmal auf die Wahlmöglichkeit hin: „Wahlen sind mehr als nur ein politisches Ereignis – sie sind Ausdruck der Demokratie. Jede Stimme zählt, um die Zukunft gemeinsam zu bestimmen. Wir laden die Neuwiederinnen und Neuwieder herzlich ein, an der Gestaltung unserer Stadt aktiv teilzunehmen und sich für die Veränderungen stark zu machen, die wir in unserer Stadt dringend brauchen. Bitte machen Sie von Ihrem Wahlrecht Gebrauch“, so die Neuwieder Genossinnen und Genossen.

Für die Briefwahlunterlagen ist die fristgerechte Rücksendung entscheidend. Daher ist auch die persönliche Abgabe der Unterlagen in dem jeweils zuständigen Wahlbüro am Wahltag empfehlenswert. Alternativ können die Unterlagen auch im dauerhaft besetzten und barrierefreien Wahlbüro der Stadt Neuwied abgeben werden. Dieses befindet sich im Amalie-Raiffeisen-Saal in der Heddesdorfer Straße 33 und ist zu den folgenden Zeiten geöffnet: montags und dienstags von 07:30 – 17:00 Uhr, mittwochs von 07:30 – 12:00 Uhr, donnerstags von 07:30 – 18:00 Uhr, freitags von 07:30 – 12:00 Uhr sowie am Freitag, dem 21. Februar von 07:30 – 15:00 Uhr.