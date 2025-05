OBERBIEBER – SPD-Ortsverein Oberbieber unterstützt erneute Kandidatur von Lana Horstmann als Landtagsabgeordnete

In seiner jüngsten Versammlung hat der SPD-Ortsverein Oberbieber einstimmig die erneute Kandidatur von Lana Horstmann für den Landtag unterstützt. Die Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz im März 2026 rücken näher. Am 5. Juli 2025 findet die gemeinsame Nominierungskonferenz für die Wahlkreise 3 und 4 statt. Lana Horstmann möchte erneut für ihren Wahlkreis kandidieren, um die Regionen Neuwied, Puderbach und Dierdorf im Landtag in Mainz vertreten zu können.

„Lana hat sich in den vergangenen Jahren hervorragend in ihre neue Aufgabe eingearbeitet und viel für unsere Region erreicht. Es war uns daher ein besonderes Anliegen im Ortsverein, auch ganz offiziell unsere Unterstützung für ihre erneute Kandidatur zum Ausdruck zu bringen und ein positives Signal aus unserem Heimatort zu senden“, betont die stellvertretende Vorsitzende Maren Dümmler. Abschließend bedankt sich Lana Horstmann herzlich für die Unterstützung aus der Heimat: „Ich freue mich sehr über das einstimmige Votum meines Ortsvereins, das mich zusätzlich motiviert. Vielen Dank dafür!“ Foto: Olga Bätza