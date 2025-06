OBERBIEBER – „sonntags;zeit“ – „Helfen“ ist Thema im Feuerwehrhaus

Das sonntags:zeit-Team St. Bonifatius lädt alle Interessierten jeden Alters aus Neuwied und Umgebung in das Feuerwehrhaus Oberbieber am Ortseingang in der Friedrich-Rech-Straße ein. An diesem besonderen Ort gilt es, gemeinsam das Thema „Helfen – in Gegenständen und Geschichten“ näher zu betrachten. Am Samstag, 5. Juli, ist Start um 17.30 Uhr. Die Veranstaltenden bitten alle, einen Gegenstand mitzubringen, den man persönlich mit einer selbst erlebten Hilfeaktion oder -leistung verbindet. Die Feuerwehr feiert vor Ort zuvor ihren „Mit-Mach-Tag“, den das sonntags:zeit-Angebot abrundet.