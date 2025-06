OBERBIEBER – Einladung zum „Tafeln im Freien“ in Oberbieber

Die SPD Oberbieber lädt alle Bürgerinnen und Bürger herzlich zu unserem beliebten „Tafeln im Freien“ ein! Die Veranstaltung findet am 21. Juni 2025 ab 15 Uhr auf dem Lila Platz statt und verspricht ein geselliges Beisammensein in einer einladenden Atmosphäre. Bringen Sie gerne Ihre eigenen Speisen mit und genießen Sie die kulinarischen Köstlichkeiten in der Gemeinschaft. Für die passenden Getränke sorgen die Deichstadtwinzer, die eine Auswahl alkoholfreier Getränke und erlesener Weine anbieten werden, um unsere Gäste zu verwöhnen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, aber wer sich einen Tisch reservieren möchte, kann dies unkompliziert per E-Mail an spd-oberbieber@gmx.de tun. Wir freuen uns auf zahlreiche Besucher und einen schönen Nachmittag voller Genuss und Geselligkeit!