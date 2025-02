NISTERAU – Verkehrsunfallflucht auf der L 293 bei Nisterau – PKW prallt gegen Friedhofsmauer

Am 16. Februar 2025 gegen 19:05 Uhr kam es auf der L 293 bei Nisterau zu einem Verkehrsunfall. In Höhe des Friedhofes begegneten sich zwei PKW. Nach Angaben des einen Unfallbeteiligten kam ihm der andere PKW auf seiner Fahrspur entgegen. Bei dem Ausweichmanöver kam ein PKW von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Friedhofsmauer. Der PKW wurde total beschädigt und der Fahrer nicht unerheblich verletzt. Der andere PKW fuhr weiter. Sachdienliche Hinweise, insbesondere zum unfallverursachenden (flüchtigen) PKW, bitte an die Polizei Hachenburg, unter 02662-9558-0 oder pihachenburg@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei