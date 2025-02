NIEDERWALLMENACH – Schwerer Unfall zwischen Bornich und Niederwallmenach auf der K 91

Der 51-jährige Unfallverursacher aus der Verbandsgemeinde Nastätten befuhr nach ersten polizeilichen Erkenntnissen gegen 14:00Uhr die K 91 von Niederwallmenach kommend in Fahrtrichtung Bornich. Bei Hagel und entsprechend winterglatter Fahrbahn verlor der Fahrer in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam auf die Gegenspur, wo ihm in diesem Moment ein Fahrzeug entgegenkam. Beide Fahrzeuge stießen frontal zusammen. Alle vier Fahrzeuginsassen, darunter auch zwei Kinder, wurden zum Teil schwer verletzt und nach der notärztlichen Erstversorgung in verschiedene Krankenhäuser gebracht. Die K 91 war für die Dauer der Unfallaufnahme für etwa anderthalb Stunden gesperrt. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Quelle: Polizei