NIEDERFISCHBACHERHÜTTE – Sperrung der Giebelwaldstraße in Niederschelderhütte – Finaler Abschnitt der Baumaßnahmen für die neue Wasserleitung

Aufgrund von dringenden Wasserleitungsarbeiten muss die Giebelwaldstraße in Mudersbach-Niederschelderhütte zwischen den Einmündungen Wittersbachstraße und Höhenweg ab Montag den 15. September für ca. drei Wochen voll gesperrt werden. Durch die wichtige Maßnahme soll die Wasserversorgung der Menschen und Unternehmen in Niederschelderhütte dauerhaft gesichert werden.

Das beauftragte Bauunternehmen hatte in den letzten Monaten bereits einige Arbeiten im Bereich In den Schinden und an der oberen Giebelwaldstraße durchgeführt. Jetzt steht der letzte Bauabschnitt an, der aus Arbeitsschutzgründen während der Arbeitszeiten nur unter Vollsperrung erfolgen kann. Die Umleitung des Verkehrs muss über die innerörtlichen Straßen erfolgen, aus dem Höhenweg über die untere Giebelwaldstraße und aus der Wittersbachstraße über In den Schinden.

Wegen weiterer Baustellen im Gemeindegebiet wird für die Nacht- und Wochenendzeiten, je nach Bauzustand, eine provisorische Befahrbarkeit der Strecke angestrebt. Die Buslinien 296 und 297 können den gesperrten Bereich nicht passieren und müssen somit in Teilabschnitten entfallen. Dies betrifft auch den Schulbusverkehr zur Grundschule.

Wasserverband Siegen-Wittgenstein, Verbandsgemeindewerke Kirchen (Sieg) und Ortsgemeinde Mudersbach bitten die Betroffenen um Verständnis für die Unannehmlichkeiten.