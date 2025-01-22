NIEDERFISCHBACH – Verkehrsunfall auf der K 88 bei Niederfischbach – eine Person schwer verletzt

Niederfischbach (ots) – Am Montagnachmittag, gegen 17:00 Uhr, befuhr eine 64-jährige Leichtkraftradfahrerin die K 88 von Niederfischbach in Richtung Harbach. Infolge unangepasster Geschwindigkeit kam sie in einer Linkskurve auf der nassen Fahrbahn zu Fall, wobei sie sich verletzte und einem Krankenhaus zugeführt werden musste. Am Fahrzeug entstand Sachschaden. Quelle Polizei