NIEDERFISCHBACH – Sachbeschädigung an Fahrzeugen in Niederfischbach

Im Zeitraum zwischen Montagmittag, 02. Juni 2025, 13.30 Uhr, und Dienstagmittag, 03. Juni 2025, 14.00 Uhr, wurde auf dem Betriebsgelände eines in Niederfischbach ansässigen Busunternehmens die Frontscheibe eines Kleinbusses durch einen Stein von Unbekannten eingeworfen. Tags zuvor wurde an einem abgestellten Omnibus die Heckscheibe ebenfalls eingeworfen. Hinweise an die Polizei Betzdorf, 02741-9260. Quelle Polizei