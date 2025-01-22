NIEDERFISCHBACH – Polizei zieht positive Bilanz für das verlängerte Kirmeswochenende in Niederfischbach

Von Samstag, 16. bis Dienstag, 19. August, fand mit einem bunten, abwechslungsreichen Programm die Niederfischbacher Kirmes statt. Laut Veranstalter handelt es sich um die größte Kirmes im Kreis Altenkirchen. Die Polizeiinspektion Betzdorf begleitete die Veranstaltung durch tägliche Präsenz auf dem Veranstaltungsgelände. Hierzu wurde sie durch Kräfte der Bereitschaftspolizei Koblenz und der Diensthundestaffel unterstützt.

Im Verlauf der Veranstaltung kam es nur zu geringfügigen, veranstaltungstypischen Einsatzanlässen. So wurden zum Beispiel an mehreren Tagen Personen beobachtet, welche Warnbaken oder anderes Absperrmaterial davontrugen.

Neben der Präsenz auf dem Gelände, führten Beamtinnen und Beamte auf den Zu- und Abfahrtswegen Standkontrollen durch, um die Verkehrstauglichkeit insbesondere abreisender Besucherinnen und Besucher zu überprüfen. Der weit überwiegende Teil der Verkehrskontrollen verlief hierbei erfreulicherweise unauffällig. Negativ stach in der Nacht von Montag auf Dienstag jedoch ein 40-jähriger Subaru-Fahrer heraus. Dieser hatte gerade seine minderjährigen Kinder von der Kirmes abgeholt, stand jedoch unter erheblichem Alkoholeinfluss, sodass eine Blutprobenentnahme angeordnet und eine Strafanzeige gefertigt werden musste.

Insgesamt blieb die Zahl der Polizei bekannt gewordenen Sachverhalte deutlich unter der der Vorjahre 2023 und 2024, weshalb die Polizei Betzdorf ein sehr positives Fazit des Einsatzes zieht. Quelle: Polizei