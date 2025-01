NIEDERFISCHBACH – Kirmesgemeinschaft Niederfischbach e.V. wählte neuen Vorstand auf der Jahreshauptversammlung – Verein durch die erste Vorsitzende Laura Hombach weiterhin international vertreten

Zum Auftakt der Jahreshauptversammlung der Kirmesgemeinschaft Niederfischbach e.V. begrüßte die erste Vorsitzende Laura Hombach, 25 Mitglieder und bedankte sich bei der St. Hubertus Schützenbruderschaft für die zur Verfügung Stellung ihres Vereinsheims. Anschließend berichtete Frank Stockschläder, als zweiter Vorsitzender, über die erfreuliche Entwicklung der Mitgliederzahlen. „Derzeit sind bereits 48 Mitglieder in dem noch jungen Verein der Kirmesgemeinschaft angemeldet“, so Stockschläder. Nachdem die beiden Marktmeister, Markus Walkenbach und Alexander Grindel von einer erfolgreichen Kirmes 2024 berichten konnten, gab auch der Kassenwart Markus Arndt positive Zahlen bekannt.

Ein weiterer wichtiger Punkt auf der Tagesordnung war die Wahl eines neuen Vorstands. In der Funktion der ersten Vorsitzenden wurde einstimmig die in der Schweiz lebende Laura Hombach wiedergewählt, so dass die Kirmesgemeinschaft weiterhin internationalen Flair versprühen wird. Ebenfalls einstimmig bestätigt wurde Frank Stockschläder als zweiter Vorsitzender, dessen internationale Ausrichtung sich auf Niederfischbach beschränkt. Ebenso wurde Markus Arndt als Kassenwart bestätigt und neu im Vorstand ist Markus Porwich als Schriftführer hinzugestoßen. Bei einem gemütlichen Ausklang wurde sich bereits über die Kirmes 2025 unterhalten, deren Planung in den Startlöchern steht.

Abschließend führt Tim Kraft, der für die Öffentlichkeitsarbeit des Vereins zuständig ist, aus: „Gerne können Interessierte Kontakt zu uns aufnehmen, die Lust haben die Kirmesgemeinschaft Niederfischbach als aktives oder passives Mitglied zu unterstützen (info@kirmesgemeinschaft.de).“