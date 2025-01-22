NIEDERBIEBER – Verkehrsunfall auf der Wiedbachstraße in NR-Niederbieber – Fahrer leistet Widerstand

Sonntagmorgen, 31. August 2025, gegen 01:55 Uhr fiel den Beamten der Polizei Neuwied auf der Wiedbachstraße in NR-Niederbieber ein Audi im Begegnungsverkehr auf, der offensichtlich mit stark überhöhter Geschwindigkeit geführt wurde. Im weiteren Verlauf kam der 24-jährige Fahrer des Audi, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in Verbindung mit Beeinflussung der Verkehrstüchtigkeit, nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Verteilerkasten, der durch den Aufprall aus der Verankerung gerissen und beschädigt wurde. Der Fahrer setzte seine Fahrt jedoch fort und überfuhr noch eine Verkehrsinsel an der Einmündung Wiedbachstraße / Neuer Weg, bevor der PKW aufgrund des großen Schadens auf der Straße stehen blieb. Der Fahrer flüchtete sofort zu fuß von der Unfallstelle, konnte durch die eingesetzten Beamten jedoch eingeholt und gefesselt werden. Bei der Fesselung leistete er Widerstand und schlug um sich. Ein großer Dank galt hierbei einem unbeteiligten Passanten, der die Polizeibeamten bis zum Eintreffen von Unterstützungskräften bei der Festnahme vor Ort unterstützte. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass der geführte Audi aktuell nicht angemeldet ist und die angebrachten Kennzeichen nicht zu dem Audi gehören. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Bei den Einsatzmaßnahmen wurden zwei Polizeibeamte durch Prellungen leicht verletzt, blieben jedoch weiter dienstfähig. Der verursachte Gesamtschaden liegt schätzungsweise im niedrigen fünfstelligen Eurobereich. Quelle: Polizei