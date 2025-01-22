NIEDERBIEBER – „Ein Funke Mut“: Friedenslicht aus Bethlehem kommt

Unter dem Motto „Ein Funke Mut“ kommt das Friedenslicht aus Bethlehem auch 2025 nach Neuwied. Die Aussendungsfeier der Pfadfinder ist am Sonntag, 3. Advent, um 18 Uhr in der St. Bonifatius-Kirche in der Kurt-Schumacher-Straße im Stadtteil Niederbieber.

In Deutschland sind es ausschließlich die Pfadfinder als eine der größten und ältesten Friedensinitiativen der Welt, die das rechtlich geschützte Friedenslicht aus Bethlehem in Deutschland verteilen dürfen. Die Pfadfinder verteilen es als Zeichen des „Friedefürst“ Jesus Christus, dessen Geburt an Weihnachten gefeiert wird, an alle „Menschen guten Willens“.

Wer eine eigene Kerzenlaterne oder ein anderes geeignetes Mittel mitbringt, kann das Licht auch selbst mit nach Hause nehmen oder an Nachbarn, Verwandte und Freunde weitergeben und so Christi Botschaft von seinem Frieden in die dunkle Welt tragen. Kerzen werden außerdem in der Kirche angeboten.