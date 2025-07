NIEDERBEBER – „Sommer auf der Insel“ – Cocktails, Fackeln und Urlaubsfeeling auf der Wiedinsel

Wenn die Sonne langsam untergeht, Fackeln den Weg beleuchten und das sanfte Plätschern der Wied durch die warme Abendluft klingt – dann ist es wieder so weit: „Sommer auf der Insel“! Die Inselgemeinschaft Niederbieber lädt auch in diesem Jahr zu drei besonderen Abenden auf die idyllische Wiedinsel ein. Am 31. Juli, 7. August und 14. August 2025, jeweils von 19 bis 22 Uhr, heißt es: entspannen, genießen und den Sommer in vollen Zügen auskosten.

Ob im Liegestuhl unter bunt beleuchteten Bäumen, am Stehtisch mit einem kühlen Cocktail oder ganz entspannt auf der eigenen Picknickdecke im Gras – auf der Insel findet jeder seinen Lieblingsplatz zum Verweilen. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt: Bratwürste und Rindswürste vom Grill, ofenfrische Laugenbrezeln und – neu in diesem Jahr – Cocktails to go für das perfekte Urlaubsgefühl mitten in Niederbieber.

Neben klassischen Longdrinks erwartet die Gäste eine große Auswahl an alkoholfreien Cocktails, Bier und erfrischenden Flaschengetränken. Ganz bewusst verzichtet die Inselgemeinschaft auf große Partyformate – der Fokus liegt auf einem entspannten Miteinander in lockerer Atmosphäre.

„Die Donnerstage in den Sommerferien haben sich bewährt – viele Menschen sind im Urlaubsmodus, aber die Wochenenden oft schon verplant. Wir möchten einen kleinen Kurzurlaub im Alltag bieten“, erklärt Tim Rönz, Vorsitzender der Inselgemeinschaft.

Dass dieses Konzept ankommt, zeigte sich bereits im vergangenen Jahr: Hunderte Gäste genossen die besondere Stimmung auf der Insel. „Ihr alle habt uns gezeigt, dass #dieinsellebt – und genau deshalb freuen wir uns riesig auf den Sommer 2025!“, so Rönz weiter. Der Eintritt ist frei.

Bei schlechtem Wetter kann die Veranstaltung kurzfristig abgesagt werden. Aktuelle Informationen gibt es auf der Facebook-Seite der Inselgemeinschaft Niederbieber.