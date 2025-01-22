NEUWIED – Zeugen zu einem Verkehrsunfall in Neuwied gesucht

Mittwoch, 07. Januar 2026 zwischen 13:00 und 17:45 Uhr wurde ein parkender PKW in der Dierdorfer Straße auf Höhe der Hausnummer 143 beschädigt. Ein Fahrzeugführer beschädigte beim Vorbeifahren den linken Außenspiegel des parkenden Fahrzeuges und entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Der Verursacher verlor seinen linken Außenspiegel und konnte vor Ort gesichert werden. Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Neuwied zu melden. Quelle Polizei