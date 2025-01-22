NEUWIED – Wöchentliche Leerung der Biotonne beginnt am Montag, 16. März 2026

Die Abfallwirtschaft Landkreis Neuwied AöR informiert darüber, dass der Sommerabfuhrrhythmus für die Biotonne beginnt. Ab Montag, 16. März 2026 wird der Bioabfall im Kreis Neuwied wieder wöchentlich abgefahren.

Ein wichtiger Hinweis zur Befüllung der Biotonne: Auch wenn sie auf den ersten Blick wie eine umweltfreundliche Lösung wirken – sogenannte Biokunststoffbeutel gehören nicht in die Biotonne.

Diese Tüten bestehen zwar aus „kompostierbarem Kunststoff“, verrotten jedoch nicht schnell genug für den Verwertungsprozess in den Kompostieranlagen. In der Praxis müssen sie daher, wie herkömmliche Plastiktüten, aufwendig aussortiert werden.

Verwenden Sie stattdessen bitte Papiertüten oder mehrfach in Zeitungspapier eingewickelte Bioabfälle. Die Abfallwirtschaft bietet seit Januar 2026 gegen Gebühr Bio-Papierbeutel mit praktischem Standboden und Sortier-Tipps im 10er-Pack an den Wertstoffhöfen in Neuwied, Linz und Linkenbach an. Das Kraftpapier, aus dem die Beutel bestehen, zersetzt sich problemlos und unterstützt eine hochwertige Kompostierung – ganz im Sinne eines funktionierenden Stoffkreislaufs.

Weitere Informationen erhalten Sie online unter www.abfall-nr.de.