NEUWIED – Wellness statt Karnevalstrubel – Lange Saunanacht am Valentinstag – Saunieren bis Mitternacht plus Nacktbaden in der Deichwelle Neuwied am Samstag, 14. Februar

Der Valentinstag fällt mitten in den Karneval – und während draußen die Jecken unterwegs sind, öffnet die Deichwelle ihre Türen für alle, die es lieber ruhig mögen: Die Lange Saunanacht lädt ein, dem bunten Treiben zu entfliehen und in der warmen Atmosphäre der Neuwieder Saunalandschaft bis 24 Uhr zu entspannen. Erstmals ist am Samstag, 14. Februar, auch die neue Erlebnissauna an der monatlichen Langen Saunanacht geöffnet.

„Nicht jeder möchte am Karnevalssamstag in den Trubel eintauchen“, erklärt Uwe Knopp von der Deichwelle. „Mit unserer Langen Saunanacht bieten wir eine attraktive Alternative für alle, die den Valentinstag lieber entspannt zu zweit oder auch alleine in ruhiger Atmosphäre verbringen möchten.“

Schwimmen im “Adamskostüm”

Als besonderes Highlight dürfen Saunagäste zwischen 21 und 22 Uhr das Hallenbad textilfrei nutzen – eine seltene Gelegenheit in der Region.

Die Saunalandschaft, die als „SaunaPremium“ zertifiziert ist, öffnet samstags um 9 Uhr. Alle Saunakabinen – von der 95°C heißen Finnischen Sauna über die Gartensauna bis zum Dampfbad – sind zur Langen Saunanacht bis Mitternacht geöffnet. Einen guten Premierenstart hatte auch die neue Erlebnissauna: Auch wenn noch einige Detailprogrammierungen fehlen, zeigten sich die Gäste sehr zufrieden mit der Verteilung der Hitze und den ätherischen Ölen. Regelmäßige Aufgüsse, Ruheoasen wie das Kaminzimmer und das Warmwasser-Sitzbecken sowie die Saunabar mit leckeren Longdrinks sorgen für den perfekten Rahmen für einen gemeinsamen Wohlfühlabend.