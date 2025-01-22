NEUWIED – Was heißt es heute, ein Mann zu sein?

Zwischen Gleichberechtigung, neuen Rollenbildern und alten Erwartungen suchen viele Männer Orientierung. Gleichzeitig erstarken Gegenbewegungen: In Online-Foren wie dem „Red Pill Club“, in „tradwife“-Idealen oder im Antifeminismus wird ein Rückzug in vermeintlich klare Geschlechterordnungen propagiert – teils verbunden mit populistischen und migrationsfeindlichen Tendenzen.

Die kvhs Neuwied bietet dazu einen kostenfreien Onlinekurs an. Er geht der Frage nach, warum Männlichkeit heute oft als „in der Krise“ gilt und welche gesellschaftlichen Umbrüche – von Digitalisierung bis Statusverlust – dahinterstehen. Mit Impulsen aus Soziologie, Psychologie und Kulturwissenschaft reflektieren wir historische und aktuelle Bilder von Männlichkeit und fragen, welche Vorstellungen uns prägen und welche Alternativen möglich sind.

Der Kurs „Männer im Wandel“ bietet Raum für Austausch, persönliche Reflexion und gesellschaftliches Nachdenken – jenseits von Klischees und Idealisierung. Termine: 12. und 19. März, 18:00–19:30 Uhr. Gebühr: kostenfrei. Infos & Anmeldung: www.kvhs-neuwied.de/G110-26-1 oder 02641 347813