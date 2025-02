NEUWIED – Vielfältige Themen und spannende Impulse vhs Neuwied startet mit neuer Online-Vortragsreihe

Verändert Künstliche Intelligenz (KI) unser Denken? Welche Gedächtnistricks helfen beim Lernen? Wie geht es in den USA nach den Wahlen weiter? Mit einer neuen Reihe abwechslungsreicher Online-Vorträge lädt die vhs Neuwied „Die Brücke“ alle Bürgerinnen und Bürgern dazu ein, sich mit verschiedenen Wissensgebieten zu beschäftigen.

Den Anfang macht der Vortrag „Macht KI uns alle dumm?“ am Montag, 17. Februar von 19 bis 20 Uhr. Hirnforscher Prof. Dr. Martin Korte beleuchtet in der Veranstaltung die Auswirkungen von Künstlicher Intelligenz auf das menschliche Leben. Er thematisiert, welche Chancen und Risiken KI für die Gesellschaft, Wirtschaft und das menschliche Denken mit sich bringt. Am Dienstag, 25. Februar, folgt ein Vortrag zu den USA nach den Präsidentschaftswahlen. Tipps zum Vokabel-Lernen von einem Gedächtnisweltmeister gibt es am Mittwoch, 26. Februar.

Ob gesellschaftliche und politische Themen, kulturelle Einblicke oder Tipps zur Persönlichkeitsentwicklung und Gesundheitsberatung – jeweils von 19 bis 20 Uhr bietet die Online-Vortragsreihe an unterschiedlichen Tagen vielfältige Impulse. Die Gebühr beträgt jeweils 5 Euro. Die Anmeldung erfolgt online unter www.vhs-neuwied.de oder telefonisch unter 02631 8025510. Dort sind auch weiterführende Infos sowie eine Übersicht der einzelnen Termine der Veranstaltungsreihe verfügbar. Vor dem Vortrag erhalten die Teilnehmenden dann die Zugangsdaten für die Online-Veranstaltung.