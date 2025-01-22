NEUWIED – vhs meets Deichstadtfest – Volkshochschule Neuwied mit abwechslungsreichem Koch-, Bastel- und Bildungsprogramm vertreten

Wer an das Deichstadtfest denkt, dem fallen wahrscheinlich zuerst die vielen Bands und Musik-Acts ein, die fünf Tage lang auf den Bühnen in der Innenstadt für ausgelassene Party-Stimmung sorgen. Doch auch die Neuwieder Volkshochschule war bei der diesjährigen Ausgabe erstmalig mit von der Partie. Am vhs-Stand zeigten interessante Mitmachangebote auf, wie abwechslungsreich Lernen und Weiterbildung sein können. An einem Glücksrad gab es kleine Geschenke zu gewinnen. Das große Highlight des vhs-Auftritts war aber ohne Zweifel die Live-Kochshow mit Profikoch Heinz Schlachter.

Auf der Deichstadtfestbühne zauberte der „Küchenschlachter“ verschiedene Gerichte. Auch wenn die sommerliche Hitze am Sonntag dafür sorgte, dass viele Zuschauerinnen und Zuschauer nicht dauerhaft vor der Bühne verweilten, fanden sie sich doch zahlreich wieder ein, als es ans Verkosten ging, sodass alle Kostproben im Nu vergriffen waren. Während auf und vor der Bühne der Genuss im Mittelpunkt stand, drehte sich am vhs-Stand alles um Kreativität. Gemeinsam mit Pamela Klar konnten Kinder und Erwachsene beim Upcycling-Basteln aus verschiedensten Materialien individuelle Kunstwerke gestalten. Der Clou daran: Auch alte Materialien lassen sich mit Kreativität und Einfallreichtum in neue Lieblingsstücke verwandeln. Neben den angebotenen Aktivitäten informierten sich viele Besucherinnen und Besucher am Stand der vhs über das umfangreiche Programm der Bildungseinrichtung.

„Für uns bot die erste Teilnahme am Deichstadtfest eine hervorragende Gelegenheit, uns und unser Angebot zu präsentieren und mit zahlreichen Menschen ins Gespräch zu kommen“, resümierte Programmbereichsleiterin Lyuba Kluge. „Die durchweg positive Resonanz und das große Interesse, das uns dabei entgegengebracht wurde, sorgen bei uns – und hoffentlich auch bei vielen Neuwiederinnen und Neuwiedern – für große Vorfreude auf das neue Semester.“ Bereits direkt nach dem Ende der Sommerferien startet die Volkshochschule Neuwied „Die Brücke“ mit einem vielfältigen Kursprogramm in das zweite Semester 2026. Das Kursangebot kann online unter www.vhs-neuwied.de eingesehen werden. Kursbuchungen sind über die vhs-Webseite, telefonisch unter 02631/802 5510 oder per E-Mail an anmeldung@vhs-neuwied.de möglich.