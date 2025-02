NEUWIED – Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort in Neuwied

Am 31. Januar 2025 zwischen 18:00 Uhr und 21:00 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz des Fitnessstudios „Fivestar“ in der Danziger Straße in Neuwied. Ein Fahrzeugführer touchierte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen geparkten schwarzen VW Passat. Dadurch wurde der Passat an der rechten Fahrzeugfront beschädigt. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerkannt von der Unfallstelle. Der Gesamtschaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Eurobetrag geschätzt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Neuwied unter der Tel.: 02631-8780 oder per Mail an pineuwied@polizei.rlp.de zu melden. Quelle: Polizei