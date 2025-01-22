NEUWIED – Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort am Parkplatz Ringmarkt

Die Geschädigte parkte ihren weißen Ford Fiesta am 27.03.2026 gegen 09:00 Uhr auf dem rückwärtigen Parkplatz des Ringmarktes in Neuwied. Als sie gegen 11:00 Uhr zu ihrem PKW zurückkehrte, bemerkte sie einen frischen Unfallschaden an ihrer Beifahrerseite. Vermutlich touchierte der unbekannte und flüchtige Unfallverursacher beim Parkvorgang den PKW der Geschädigten und entfernte sich von der Örtlichkeit in unbekannte Richtung. Zeugen, die den Unfall gesehen haben und Hinweise auf den Verursacher oder das Verursacherfahrzeug geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Neuwied unter der Tel.: 02631-8780 zu melden. Quelle: Polizei