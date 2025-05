NEUWIED – Trunkenheitsfahrt endet mit Verkehrsunfall in Neuwied

Mittwochabend, 14. Mai 2025, ereignete sich ein Verkehrsunfall im Bereich der Sayner Straße in Neuwied Heimbach-Weis. Eine 42-jährige Pkw-Fahrerin aus dem Landkreis Neuwied hatte nach dem derzeitigen Stand der polizeilichen Ermittlungen auf gerader Strecke die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren und war mit mehreren am Straßenrand parkenden Fahrzeugen kollidiert. Die Fahrzeugführerin konnte stark alkoholisiert an ihrem Steuer sitzend angetroffen werden. Sie wurde im Rahmen des Unfallgeschehens nur leicht verletzt. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt. Die Verantwortliche muss sich nun einem entsprechenden Strafverfahren stellen. Quelle Polizei