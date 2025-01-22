NEUWIED – Traditioneller Karnevalsempfang der Schwarzen Ganoven im Bootshaus an der Rheinbrücke

Am Karnevalsamstag, 14. Februar 2026, ab 9:11 Uhr geben sich die „Schwarzen Ganoven“ die Ehre zum traditionellen „Närrischen Frühschoppen“ einzuladen. So mancher Karnevalist hätte sich bei dem frostigen Wetter noch mal im Bett herumgedreht, statt zu früher Stunde schon auf der Bühne im Neuwieder Bootshaus Party zu machen. Als einer der ersten Gäste erschien Neuwieds Oberbürgermeister und ein paar Ehrengardisten. Die mussten sich mental schon mal auf den Rathaussturm um 11 Uhr vorbereiten. Ein wichtiger Termin. Wegen diesem Event hatte man auch den Empfang mit viel CDU Prominenz deutlich vorverlegt.

Pünktlich 9.11 kündigte Moderator und Neuwieder Ortsvorsteher Monzen den ersten Programmpunkt an. Der Orden der Ganoven wurde an die verdienten Menschen vergeben, die das Fest organisiert hatten. Danach gaben sich die Tanzgruppen die Klinke in die Hand. Das Neuwieder Kinderprinzenpaar und sein Gefolge machte seine Aufwartung und die Piccolos der Ehrengarde traten in voller Stärke auf. Wenig später nach einem gemeinsamen Foto mit dem Stadtvorstand und anderen Gästen, machten sie sich hoffnungsvoll auf den Weg zum Rathaussturm. Einige Aktivisten folgten ihnen. Der Tag wurde für manchen Besucher stressig, denn nach dem Rathaussturm eilten sie zu den Vorortzügen in Oberbieber und Feldkirchen, die beide um 14.11 Uhr an den Start gingen. (mabe) Fotos: Marlies Becker