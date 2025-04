NEUWIED – Traditionell lädt wieder die Neuwieder Osterkirmes vom 11. bis 22. April zum Saisonstart ein.

Am Samstag vor Ostern eröffneten Oberbürgermeister Jan Einig sowie Organisator und Schausteller Herbert Meyer auf der Bühne am Eingang die traditionelle Osterkirmes, die vom 11. bis 22. April auf die Heddesdorfer Kirmeswiese stadtfindet Damit läuten die Schausteller den Start in die neue Fest-Saison ein. Mit dabei sind 25 Geschäfte, darunter zahlreiche Fahrgeschäfte, Attraktionen für alle Altersgruppen und ein erweitertes kulinarisches Angebot inklusive gemütlichem Biergarten. Neu sind Mitmachaktionen „wie Malen statt Zahlen“. Die Aktion kam gut an, denn der Oberbürgermeister nahm Dutzende Bilder in Empfang und die Schlange vor der Ausgabe der Gratisschips für die Kunstwerke, nahm kein Ende. Günstige Preise an den Aktionstagen „Familientag“ und „1-Euro-Tag“ sowie ein spektakuläres Feuerwerk am Ostersamstag.

An allen zwölf Tagen sorgen spannende Fahrgeschäfte für Kirmesvergnügen bei Groß und Klein. Eine besondere Neuheit in diesem Jahr ist die Attraktion „Walk of Dead“: Inspiriert von der Erfolgsserie The Walking Dead, erwartet die Besucher eine schaurige Begegnung mit Untoten – jedoch nicht in einer Geisterbahn, sondern zu Fuß. Effekte wie Feuer, Blitzer, Hologramme und Schwarzlicht schaffen gemeinsam mit beweglichen Türen eine immersive Grusel-Erfahrung. Das fast sommerlich warme Wetter lockte viele Familien nach Heddesdorf und genau wünschen sich die Schausteller auch für die nächsten Tage. Ein bisschen Regen darf auch sein, denn ab und zu muss auch mal der Staub vom Platz gewischt werden. Mit der Eröffnung sind die Schausteller aber bisher recht zufrieden. (mabe) Fotos: Marlies Becker