NEUWIED – SWN und SBN ehren langjährige Mitarbeiter für ihre Verdienste

Bei der alljährlichen Jubilarfeier im Golfclubrestaurant „Gut Burghof“ wurden 18 langjährige Mitarbeiter der Stadtwerke (SWN) und Servicebetriebe (SBN) für ihre Betriebstreue geehrt oder in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet.

Der Abend stand ganz im Zeichen des Dankes für das gemeinsam Erreichte. „Das, was wir alle zusammen in den vergangenen Jahren geleistet haben, kann sich wirklich sehen lassen“, sagte SWN-Geschäftsführer Stefan Herschbach während der Veranstaltung. „Von der Bewältigung der Energiekrise über die Einführung neuer Programme, darunter auch KI-gestützte Lösungen bis hin zum Ausbau der Deichwelle.“

Die geehrten Jubilare und Rentner blickten auf beeindruckende 25 und 35 Jahre Betriebszugehörigkeit zurück. „Das ist alles andere als selbstverständlich. Diese außergewöhnliche Treue und Verbundenheit stehen nicht nur für jahrzehntelange Erfahrung, sondern auch für Kompetenz und Professionalität in den jeweiligen Fachbereichen“, betonte Herschbach. „Jeder einzelne hat unsere Betriebe über viele Jahre hinweg vorangebracht und sein Wissen an nachfolgende Generationen in unseren Betrieben weitergegeben.“

Sie alle hinterlassen deutliche Spuren: Kollegen, die von ihnen gelernt, Strukturen, die sie aufgebaut und ein Miteinander, das sie entscheidend mitgeprägt haben. „Ohne ihren tagtäglichen Einsatz wären unsere Betriebe nicht so gut aufgestellt, wie sie es heute sind“, so Herschbach.

Die SWN und SBN freuen sich darauf, die positive Entwicklung mit engagierten Mitarbeitern fortzusetzen.