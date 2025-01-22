NEUWIED – Startklar für 2026: Die kvhs Neuwied setzt auf KI, Nachhaltigkeit und Kompetenzen für morgen

Mit dem Beginn des Jahres 2026 startet die KreisVolkshochschule Neuwied (kvhs) in ein neues Semester. Das Programm umfasst rund 450 Kurse, Workshops und Vorträge unter dem Motto „Kompetenzen für morgen: Vielleicht der Beginn von etwas ganz Großem“. Die kvhs bietet sowohl Präsenzangebote in den sieben Verbandsgemeinden als auch flexible digitale Veranstaltungen an.

Maximale Flexibilität bieten die etwa 100 digitalen Veranstaltungen, deren Spektrum von Fremdsprachen über kaufmännische Fortbildungen bis hin zu inspirierenden Vortragsreihen reicht. Besonderer Fokus liegt auf aktuellen Trendthemen wie der Künstlichen Intelligenz (KI). Die kvhs zeigt, wie moderne Tools wie ChatGPT, Gemini und Mistral AI als kreative Helfer eingesetzt werden können. Auch gesellschaftspolitische Fragen, etwa zur Zukunft der industriellen Produktion oder demographische Transformation, sowie praxisnahe Finanz-Workshops zu Altersvorsorge und Kryptowährungen sind Teil des Programms.

Für alle, die individuell und zeitlich flexibel lernen möchten, gibt es auch Selbstlernkurse. Die Inhalte sind passgenau in den Alltag integrierbar und reichen von Tai-Chi zur Resilienzförderung bis hin zu Wegen für einen erholsameren Schlaf.

Wer Lust auf Neues hat, findet vielfältige Angebote, z.B. Keramik-Nights oder Improtheater für mehr Spontanität und Selbstvertrauen, neue Resilienztrainings für Alltagsheldinnen, „Mutmach-Mäuse“ für Kinder und erstmals seit Langem wieder einen Russischkurs.

Die Themen Nachhaltigkeit haben ebenfalls einen festen Platz. In Kooperation mit der Verbraucherzentrale gibt es eine Vortragsreihe zu Themen wie Photovoltaik und Energetische Gebäudesanierung. Zudem gibt es oft kostenfreie Veranstaltungen zur Kreislaufwirtschaft und klimafreundlichem Kochen.

Für alle, die sich im Ehrenamt engagieren möchten, überbrückt ein fünftägiges Angebot die Zeit bis zum nächsten „Vereinsführerschein“ im 2. Halbjahr 2026. Unter Anleitung eines erfahrenen Eventmanagers lernen die Teilnehmer, wie man erfolgreich Veranstaltungen plant. Dieses Angebot richtet sich ausdrücklich auch an Firmen und Vereine.

Das komplette Programm finden Sie unter www.kvhs-neuwied.de. Frühzeitige Anmeldung sichert den Platz. Die kvhs bietet attraktive Gutscheine als ideales Geschenk an.