NEUWIED – Sozialdemokratische Partei Deutschlands, Stadtverband Neuwied – Staatsminister Clemens Hoch kommt nach Neuwied: Informationsveranstaltung zur Gesundheitsversorgung

Die SPD Neuwied lädt zu einer offenen Informationsveranstaltung mit Clemens Hoch, Staatsminister, ein. Gemeinsam mit Sven Lefkowitz, dem Oberbürgermeister-Kandidaten der SPD für Neuwied, wird am Montag, den 03. Februar 2025, ab 18:00 Uhr über das zentrale Thema „Gesundheitsversorgung“ gesprochen. Die Veranstaltung findet in den Räumlichkeiten der AWO Feldkirchen (Feldkircher Straße 37, 56567 Neuwied) statt.

Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, an diesem Abend mitzudiskutieren und ihre Anliegen einzubringen. Um eine bessere Planbarkeit zu gewährleisten, bitten wir um Anmeldung per Mail unter vorstand@spdneuwied.de oder telefonisch unter 02631/24893.

Die Gesundheitsversorgung steht in vielen Kommunen vor großen Herausforderungen: Von einer ausreichenden ärztlichen Versorgung bis zur Modernisierung von Krankenhäusern. Staatsminister Clemens Hoch wird in seinem Vortrag auf die aktuellen Herausforderungen eingehen und Ideen für eine zukunftssichere Gesundheitsversorgung in Rheinland-Pfalz vorstellen. Sven Lefkowitz, der als Oberbürgermeister-Kandidat klare Schwerpunkte im Bereich der sozialen Infrastruktur setzt, wird seine Vision für Neuwied ergänzen. Dabei möchte er insbesondere die lokalen Perspektiven und Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger in den Fokus rücken.

Im Anschluss an die Vorträge von Clemens Hoch und Sven Lefkowitz gibt es die Möglichkeit, Fragen zu stellen und Themen einzubringen. Die Veranstaltung soll den Bürgerinnen und Bürgern die Gelegenheit geben, ihre Anliegen direkt mit den Verantwortlichen zu besprechen.