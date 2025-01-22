NEUWIED – SPD Neuwied würdigt Maiwochenende

Intensive und ereignisreiche Tage liegen hinter dem SPD-Stadtverband Neuwied. Bereits am Vorabend des 1. Mai kamen interessierte Mitglieder zusammen, um den zurückliegenden Landtagswahlkampf und die gemeinsamen Anstrengungen gemeinsam Revue passieren zu lassen.

Auch wenn das Gesamtergebnis in Rheinland-Pfalz hinter den Erwartungen geblieben ist, stand vor allem eines im Mittelpunkt: Die Freude und der Stolz über das erfolgreich verteidigte Direktmandat im Wahlkreis Neuwied. Besonders gewürdigt wurde in diesem Zusammenhang das Engagement aller Wahlkampfhelferinnen und -helfer sowie die Leistung von Lana Horstmann, die die Bürgerinnen und Bürger mit viel Tatkraft, Nähe zu den Menschen und klarer Haltung überzeugen konnte.

Der 1. Mai selbst stand ganz im Zeichen der Solidarität mit den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Viele Mitglieder der SPD Neuwied waren an diesem Tag bei Veranstaltungen und Aktionen präsent und setzten sich sichtbar für gute Arbeit, faire Löhne und eine starke Tarifbindung ein.

Am darauffolgenden Samstag nahm eine Abordnung des Stadtverbands von Delegierten am außerordentlichen Landesparteitag der SPD Rheinland-Pfalz teil. Dort wurde der Koalitionsvertrag intensiv beraten und schließlich mit großer Mehrheit beschlossen. Aus Sicht der SPD Neuwied enthält der Vertrag wichtige Fortschritte für das Land und die Kommunen. Dazu zählen unter anderem die weitere Stärkung von Bildung und Betreuung, Investitionen in eine moderne Infrastruktur sowie klare Maßnahmen für gute Arbeit und soziale Sicherheit.

Der SPD-Stadtverband Neuwied zieht ein positives Fazit des Wochenendes: „Wir haben gezeigt, dass wir als SPD geschlossen Verantwortung übernehmen und Politik für die Menschen machen – vor Ort, im Land und darüber hinaus“, so der Stadtverbandsvorsitzende Janick Helmut Schmitz.