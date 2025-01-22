NEUWIED – SPD-Fraktion spendet an Kinderschutzbund

Die SPD-Fraktion im Neuwieder Stadtrat spendet ein Teil ihres Sitzungsgeldes jedes Jahr in der Weihnachtszeit für einen guten Zweck. Diesmal nahm stellvertretend für den Kreisverband des Deutschen Kinderschutzbundes Neuwied Franziska Wolf (5. von links), das Geld für dessen wertvolle Arbeit aus den Händen von Fraktionsvorsitzenden Sven Lefkowitz entgegen. Das können die Kinderschützer sicher auch sehr gut für den Betrieb des Regenbogenhauses gebrauchen, das sich zurzeit noch in der Heddesdorfer Straße zu finden ist. Im nächsten Jahr dürfte ein Umzug innerhalb von Heddesdorf anstehen. Die Angebote im Regenbogenhaus bieten Kindern aller Nationen, Kulturen und Religionen von 6 bis 14 Jahren einen Platz zum Spielen und Kennenlernen. Aber auch Hausaufgabenbetreuung, Unterstützung beim Lesen, Musik machen, Ferienangebote und Gewaltprävention nebst Elternarbeit stehen auf dem Programm.

Die Sozialdemokraten unterstützen – viele auch mit einer Mitgliedschaft – die besondere Arbeit des Neuwieder Kinderschutzbundes und freuen sich daher, wenn in 2026 die neuen Räumlichkeiten für weitere gute Angebote Platz bieten.